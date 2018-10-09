В Зарванице художники со всей Украины писали иконы и живописные полотна
13:30, 09 октября 2018Общество
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В Зарванице художники писали иконы / poglyad.te.ua
В Марийском духовном центре Зарваница, 7 октября, завершился пятый Всеукраинский иконописно-живописный пленэр под названием «Окно в небо. Зарваница – 2018».
В Соборе Зарваницкой Божией Матери состоялась литургия, после которой было совершено освящение икон и живописных полотен, сообщает "Погляд" со ссылкой на пресс-службу Марийского духовного центра.
Главной целью такого мероприятия является открытие в будущем выставочного центра, о котором мечтал митрополит Андрей Шептицкий. В настоящее время в здании администрации будет открыта галерея, где разместятся все произведения искусства, над которыми работали художники.
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