В Зарванице художники со всей Украины писали иконы и живописные полотна

В Марийском духовном центре Зарваница, 7 октября, завершился пятый Всеукраинский иконописно-живописный пленэр под названием «Окно в небо. Зарваница – 2018».

В Соборе Зарваницкой Божией Матери состоялась литургия, после которой было совершено освящение икон и живописных полотен, сообщает "Погляд" со ссылкой на пресс-службу Марийского духовного центра.

Главной целью такого мероприятия является открытие в будущем выставочного центра, о котором мечтал митрополит Андрей Шептицкий. В настоящее время в здании администрации будет открыта галерея, где разместятся все произведения искусства, над которыми работали художники.