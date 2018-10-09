В Киеве пройдет благотворительный вечер с «Голосом страны» протоиереем Александром Клименко

Во вторник, 16 октября, в межприходском молодежном центре Киева состоится благотворительный вечер с «Голосом страны» протоиереем Александром Клименко.

Большая часть собранных средств будет перечислена на лечение матушки Анны Дихановой, сообщается на странице мероприятия в Фейсбук.

"Приходи на гитарный вечер в межприходской молодежный центр! Будут мега эмоции, ведь главный наш гость - победитель «Голоса Країни» о.Александр Клименко. Попоем и пообщаемся на важные для тебя темы", - приглашают организаторы присоединиться к благотворительному мероприятию всех желающих.