В Кременчуге в подвале админучреждения обустроили музей на остатках древней церкви

Настоящей "изюминкой" Центра предоставления административных услуг в Кременчуге является мини-музей, расположенный в подвальном помещении.

Он обустроен на остатках Свято-Покровской церкви, разрушенной в 30-е годы прошлого столетия. Об этом сообщили на странице ЦНАПа в Фейсбук.

“При проведении реконструкции здания под центр муниципальных услуг были обнаружены остатки фундамента старообрядческой церкви и ее нижний храм, где на стене увидели фреску. Для Кременчуга, который после Второй мировой войны был разрушен дотла, это чрезвычайно важная находка”, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте бывшей церкви обустроена музейная комната, где экспонируются старые фотографии храмов различных конфессий, которые украшали улицы Кременчуга в разные годы, и другие артефакты.

"Иногда, если сосредоточиться, кажется, что слышишь тихое церковное пение и даже почувствуешь аромат восковых свечей из далекой уже середины ХІХ века", - отмечают сотрудники админучреждения.

Покровская церковь была освящена 5 октября 1845 года. На первой литургии, которую отслужил священник Алексей Соколов, молилось около 500 кременчужан и гости из других городов. Среди церковных реликвий особенно ценными были два Евангелия в окладах из чистого серебра 1639 и 1643 годов издания и икона Цареградской Божьей Матери в серебряном окладе. Она была деревянной, но имела прочный каменный фундамент.