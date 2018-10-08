Союз христианских писателей Украины объявил литературный конкурс сатиры и юмора

Стартовал Всеукраинский заочный христианский литературный конкурс сатиры и юмора «Прошла весна, прошло лето... Осень украинского христианства», объявленный Союзом христианских писателей Украины.

Об этом сообщает портал "Религия в Украине".

Конкурс состоит из трех номинаций – притча, малая проза и поэзия, и нацелен на выявление и описание с помощью художественного слова, под неожиданным углом зрения, со здоровым чувством юмора, или же в памфлетной резкой форме, пороков и позорных явлений в общественно-политической, религиозной, культурно-образовательной, общественно-производственной жизни нашего общества.

Организатор конкурса, Союз христианских писателей Украины, стремится поощрить христианских авторов к развитию в разных литературных направлениях, выявить талантливых христианских авторов и даже разрушить стереотипы в распространении Евангелия, чтобы семена Божьей истины сеялись в более широкие круги соотечественников.

К участию в Конкурсе приглашаются не только члены СХПУ и кандидаты к вступлению в Союз, но и все желающие, члены христианских церквей Украины разных конфессий.

Конечный срок подачи работ – 25 ноября 2018 года.

Вручение наград победителям состоится 1 декабря 2018 года. Также 1 декабря 2018 года планируется вручение ежегодной Всеукраинской христианской литературной премии, начатой председателем СХПУ Константином Шаповаловым.

Более подробную информацию об участии в Конкурсе можно найти на сайте СХПУ.