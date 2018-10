Американский ученый в Киеве проведет лекцию о современных отношениях между богословием и наукой

В Киеве 16 октября состоится публичная лекция Кенелла Турияна - Phd. D. в механике и аэрокосмических науках, лектор-профессора в Американском университете Армении. Туриян выступит на тему “Наука и христианская вера: конфликт, контакт или конвергенция?”.

Во время презентации спикер представит собственное видение современных отношений между богословием и научным знанием, сообщает портал "Религия в Украине".

Организаторы события - Христианский центр “Реалис” и Campus Ukraine.

Посетить лекции Кенелла Турияна приглашают студентов украинских ВУЗОВ, представителей СМИ, религиоведов, богословов и лиц, которые интересуются современной апологетикой и историей отношений христианской веры и актуальной науки.

Вход свободный.

Кенелл Туриян (Kenell J. Touryan) - автор более 90 публикаций в научных журналах и книги “Веревка, сплетенная из многих нитей: основанная на доводах оценка претензий христианства на истину” (“A Cord of Multiple Strands: An Evidence-Based Assessment of Christian Truth Claims”; 2011 год, “Блэк Лейк Пресс”), в которой он предоставил доказательства целостности христианской веры, используя аргументы из физического мира, природы, истории и археологии и акцентируя внимание на единстве веры и разума. Лектор по вопросам взаимоотношений науки и христианской веры. Служил в опекунских советах Христианского университета Колорадо, World Vision US и Армянского политехнического института.

Дополнительная информация доступна в официальном ивенте в Facebook.