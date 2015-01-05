На Софийской площади 7 января состоится фестиваль Рождественская «Країна мрій»

На Софийской площади 7 января состоится международный фестиваль Рождественская «Країна мрій».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В этот день гостей будут ожидать ярмарка народных мастеров, колядки от лучших рок- и фолк-групп Украины и Франции, живая Рождественская Шопка, вкусные угощения традиционными украинскими блюдами, звездный вертеп.

Кроме того, здесь планируют установить рекорд по самому массовому исполнению колядок. В прошлом году традиционную рождественскую песню одновременно исполняли свыше трех тысяч киевлян и гостей столицы. Для того, чтобы превзойти этот рекорд, каждый желающий сможет приобщиться к действу.

В начале фестиваля зрителей будет ожидать музыкальная программа, которую в 16:30 будет открывать христианская группа «Кана» (Львов).

В 17:30 будет развлекать киевлян и гостей города украинский фольк-рок этнофьюжн группа «Voanerges» (Киев). Для сторонников традиционной фольк-музыки будет звучать в 18:30 группа «Бурдон» (Львов). Отметим, коллектив исполняет музыку с восточноевропейским, карпатским фольклором и нотками скандинавской и западноевропейской народной музыки. Также в 19:30 состоится рождественское выступление новой украинской поп-группы «Врода» (Киев).

«По-настоящему почувствовать дух Рождества поможет театрализованное действо «Звездный Вертеп», который состоится в 20:15», - сообщили в пресс-службе и отметили, что в финале Рождественской «Країни мрій» в 21:00 выступит Олег Скрипка в сопровождении «Легранд Оркестра».