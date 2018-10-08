На Тернопольщине из храма украли образ Скоропослушницы XVIII века

Из храма на Тернопольщине украли старинную икону 18 века.

Как рассказали в отделе коммуникации областного управления полиции, кража произошла в селе Борщевка, сообщает IA ZIK.

Вор украл икону из местного храма Рождества Пресвятой Богородицы. Служители церкви рассказывают, что образ Скоропослушницы был нарисован на дереве.

«На раме выгравирована дата, что свидетельствует о принадлежности иконы к произведениям иконописного искусства 18 века», – рассказали в полиции.

Как оказалось, следов взлома на дверях и окнах храма нет. Скорее всего, предполагают полицейские, неизвестный проник внутрь церкви, подобрав ключ. Следователи начали уголовное производство.