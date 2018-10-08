На Тернопольщине из храма украли образ Скоропослушницы XVIII века
16:11, 08 октября 2018Общество
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Скоропослушница / фото из открытых источников
Из храма на Тернопольщине украли старинную икону 18 века.
Как рассказали в отделе коммуникации областного управления полиции, кража произошла в селе Борщевка, сообщает IA ZIK.
Вор украл икону из местного храма Рождества Пресвятой Богородицы. Служители церкви рассказывают, что образ Скоропослушницы был нарисован на дереве.
«На раме выгравирована дата, что свидетельствует о принадлежности иконы к произведениям иконописного искусства 18 века», – рассказали в полиции.
Как оказалось, следов взлома на дверях и окнах храма нет. Скорее всего, предполагают полицейские, неизвестный проник внутрь церкви, подобрав ключ. Следователи начали уголовное производство.
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