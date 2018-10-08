В Выдубицком монастыре отпели народную артистку Нилу Крюкову

В соборе Святого Георгия Победоносца в киевском Выдубицком монастыре 7 октября состоялось прощание с народной артисткой Нилой Крюковой.

В последнее время она довольно долго болела и была прикована к инвалидной коляске, сообщает "Еспресо.TV".

В 1970-е годы Крюкова готовила концерты с запрещенными украинскими произведениями, в 1980-е - создала моно-спектакль по роману Олеся Гончара "Собор" и играла "Марусю Чурай" Лины Костенко.

Она выступала перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, а во время Революции на граните голодала вместе со студентами.

Провести в последний путь гениальную украинскую артистку пришли друзья, общественные и культурные деятели.