В Выдубицком монастыре отпели народную артистку Нилу Крюкову
11:58, 08 октября 2018Общество
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Нила Крюкова / glavred.info
В соборе Святого Георгия Победоносца в киевском Выдубицком монастыре 7 октября состоялось прощание с народной артисткой Нилой Крюковой.
В последнее время она довольно долго болела и была прикована к инвалидной коляске, сообщает "Еспресо.TV".
В 1970-е годы Крюкова готовила концерты с запрещенными украинскими произведениями, в 1980-е - создала моно-спектакль по роману Олеся Гончара "Собор" и играла "Марусю Чурай" Лины Костенко.
Она выступала перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, а во время Революции на граните голодала вместе со студентами.
Провести в последний путь гениальную украинскую артистку пришли друзья, общественные и культурные деятели.
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