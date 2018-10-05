На Ровенщине восстановили областной Совет христианских церквей

Традицию проведения «Духовных утренников» решили основать председатель Ровенской облгосадминистрации Алексей Муляренко совместно с религиозными общинами Ровенщины.

Во вторник, 2 октября, их встреча впервые состоялась в формате «Духовного утра», сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Zik.ua.

Это мероприятие предусматривает открытое общение вокруг библейских и актуальных социальных тем.

«Основная цель – изучение Книги книг, что всегда и для всех актуально, а также налаживание межконфессионального диалога и объединения усилий религиозных организаций в благотворительной деятельности для детей, участников АТО и других категорий людей. Поэтому к общению может приобщиться каждый желающий. В дальнейшем эти встречи будут проходить в 8 утра в первый вторник каждого месяца», – отметил Алексей Муляренко.

Координировать работу «Духовных утренников» будет Александр Третьяк, ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской.

Кроме того, во время встречи было принято решение о возобновлении работы Ровенского областного совета христианских церквей. Его создали еще в 2005 году, но в последнее время работа совета имела формальный характер.

«Не было системности в деятельности и не было реального наполнения, поэтому сегодня хотим предоставить новый смысл. Сегодня члены совета пересмотрели и утвердили состав участников и обновили положение о Совете христианских церквей», – рассказал Алексей Муляренко.

В завершение встречи анонсировали ежегодный областной молитвенный завтрак, который состоится 10 октября в 8 утра в Ровно.