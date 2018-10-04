В Днепре открылась выставка, посвященная 240-летию новомосковского Свято-Троицкого собора

В Днепропетровском национальном историческом музее имени Яворницкого открылась мини-выставка, приуроченная к 240 годовщине возведения Свято-Троицкого собора в городе Новомосковск.

Известным наследием казачества для Днепропетровщины является Свято-Троицкий собор в Новомосковске, построенный в 1778 году выдающимся зодчим Якимом Погребняком. Уникальность этого сооружения заключается в том, что оно построено без единого гвоздя, сообщает сайт "Событие".

Такая особенность обусловлена требованием казаков, которые, проводя аналогии с библейскими сюжетами, хотели, чтобы в церкви, построенной в честь святой Троицы, не было ни одного железного гвоздя.

В советские годы собор использовался под склад, а история этого храма положена в основу романа Олеся Гончара «Собор».

Выставка будет экспонироваться на протяжении октября-ноября в зале №2 исторического музея Днепра.