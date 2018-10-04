В Житомире из кладбищенской церкви мужчина украл пожертвования

В Житомире работники полиции на кладбище задержали ранее судимого мужчину, который вынес из местного храма ящик с пожертвованиями и другие вещи.

По указанному факту начато досудебное расследование, сообщает "Зеркало Полесья".

В Управление полиции охраны в области поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одной из житомирских церквей. За несколько минут к храму прибыл дежурный наряд правоохранителей. От охранника стало известно, что один из посетителей церкви выхватил и вынес из помещения коробку с жертвенными деньгами.

Во время обследования прилегающей к храму территории, на кладбище в кустах, полицейские заметили подозрительного мужчину, который впопыхах чем-то набивал карманы. Как оказалось несколькими минутами позже – гривневыми купюрами и монетами из похищенного жертвенного ящика. Также рядом с мужчиной были найдены и другие вещи из церкви.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. Как выяснилось, задержанным по подозрению в совершении преступления оказался 29-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Для установления всех обстоятельств мужчину доставили в полицейский отдел.

Предварительная правовая квалификация события – ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. За открытое похищение имущества, согласно действующему законодательству, задержанному может грозить наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 4 лет.