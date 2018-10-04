На Волыни представили научную монографию «Холмская икона Богородицы с Эммануилом»

В Музее волынской иконы 2 октября состоялась презентации монографии доктора исторических наук, заведующего отделом истории средних веков Института украиноведения имени Ивана Крипякевича НАН Украины Владимира Александровича «Холмская икона Богородицы с Эммануилом».

Издание посвящено одному из наиболее выдающихся открытий украинских земель – иконе Богородицы с Эммануилом из собора Рождества Божией Матери в городе Холм, которая хранится в Музее Волынской иконы в Луцке, сообщает пресс-служба музея.

В музей пришли ученые, представители власти и общественных организаций, духовенство, члены общества "Холмщина", дочь и внучка Надежды Горлицкой, которая передала Холмскую Чудотворную икону Богородицы в музей, ценители сакрального наследия края. Во время торжественного мероприятия выступили автор книги – Владимир Александрович и разработчик макета и художественного оформления издания – Федор Лукавый.

Автор отметил уникальность иконы как шедевра константинопольской аристократической живописи ХІІ-ХІІІ ст., которому нет аналогов среди доступного нынче немалого фонда византийских икон столичной школы. Владимир Александрович отметил, что памятник трактуется как редкий пример украинско - византийских культурных связей времен короля Даниила Романовича (1201-1264) – исключительного периода в национальной истории Украины.