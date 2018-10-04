В Ужгороде во время раскопок костела XVII века обнаружили остатки человеческих захоронений

Факультет истории и международных отношений УжНУ организовал археологические исследования Свято-Троицкой церкви в Ужгороде, которые продолжались до 15 сентября.

Археологические исследования проводились в пределах руин костела XVII ст., а их площадь составила 15 кв. м. Во время раскопок обнаружили останки человеческих захоронений и много керамики разных веков, сообщает «Карпатский объектив».

По словам кандидата исторических наук, руководителя студенческой экспедиции Владимира Мойжеса, здесь никогда не проводились раскопки. Поскольку церковной археологией на Закарпатье занимаются не так давно. Ведь в советское время этим не интересовались и в некоторой степени тема была запрещена.

– Это римско-католическая церковь Святой Троицы. Доподлинно не известно, кто ее возводил. Так, краевед Людвиг Филипп пишет, что она функционировала с 1640 года. Есть мнение, что строительство святыни связано с деятельностью иезуитов на Закарпатье. Некоторые ученые, главным образом архитекторы, исходя из некоторых архитектурных элементов, относят этот памятник к ХV веку. Даже до недавнего времени на стене церкви была прикреплена табличка, где писалось, что это готический храм XIII века.

– Под нефом находится крипта, которая была в свое время ограблена. Теперь там довольно много разнообразного мусора. Целостных захоронений мы не обнаружили. Нашли остатки от скелетов, которые были похоронены в крипте, обломки гробов. В алтарной части обнаружили лестницу, возведенную в первой половине XX века. Под бетонной стяжкой XX века были остатки алтаря XVII века и пола. Он выложен из кирпича, который мы взяли на анализ, чтобы установить его датировку, – рассказывает Владимир Мойжес.

По словам ученых, среди находок 90% составляет керамика с XVII и до конца XIX века. Это фрагменты мисок и горшки.

Исследователи предполагают, что церковь неоднократно грабили черные археологи. Вероятно, еще с советских времен, ведь в крипте могли находиться более десятка захоронений.

Издание отмечает, что в планах римо-католической епархии – сохранить этот памятник архитектуры, чтобы проводить в нем богослужения.