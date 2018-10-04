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В Ужгороде во время раскопок костела XVII века обнаружили остатки человеческих захоронений

01:10, 04 октября 2018
Общество
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Исследователи предполагают, что церковь неоднократно грабили черные археологи / istoria.ko.net.ua

Факультет истории и международных отношений УжНУ организовал археологические исследования Свято-Троицкой церкви в Ужгороде, которые продолжались до 15 сентября.

Археологические исследования проводились в пределах руин костела XVII ст., а их площадь составила 15 кв. м. Во время раскопок обнаружили останки человеческих захоронений и много керамики разных веков, сообщает «Карпатский объектив».

/ istoria.ko.net.ua

По словам кандидата исторических наук, руководителя студенческой экспедиции Владимира Мойжеса, здесь никогда не проводились раскопки. Поскольку церковной археологией на Закарпатье занимаются не так давно. Ведь в советское время этим не интересовались и в некоторой степени тема была запрещена.

– Это римско-католическая церковь Святой Троицы. Доподлинно не известно, кто ее возводил. Так, краевед Людвиг Филипп пишет, что она функционировала с 1640 года. Есть мнение, что строительство святыни связано с деятельностью иезуитов на Закарпатье. Некоторые ученые, главным образом архитекторы, исходя из некоторых архитектурных элементов, относят этот памятник к ХV веку. Даже до недавнего времени на стене церкви была прикреплена табличка, где писалось, что это готический храм XIII века.

/ istoria.ko.net.ua

– Под нефом находится крипта, которая была в свое время ограблена. Теперь там довольно много разнообразного мусора. Целостных захоронений мы не обнаружили. Нашли остатки от скелетов, которые были похоронены в крипте, обломки гробов. В алтарной части обнаружили лестницу, возведенную в первой половине XX века. Под бетонной стяжкой XX века были остатки алтаря XVII века и пола. Он выложен из кирпича, который мы взяли на анализ, чтобы установить его датировку, – рассказывает Владимир Мойжес.

По словам ученых, среди находок 90% составляет керамика с XVII и до конца XIX века. Это фрагменты мисок и горшки.

Исследователи предполагают, что церковь неоднократно грабили черные археологи. Вероятно, еще с советских времен, ведь в крипте могли находиться более десятка захоронений.

Издание отмечает, что в планах римо-католической епархии – сохранить этот памятник архитектуры, чтобы проводить в нем богослужения.

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