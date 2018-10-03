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В Днепре пьяный мужчина "имел претензии к Богу" и начал крушить все в храме

14:53, 03 октября 2018
Общество
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В Днепре пьяный мужчина разбил инвентарь в храме УПЦ КП / dnipro.depo.ua

Об этом в Фейсбуке написал настоятель Свято-Духовского храма Ярослав Малерик, сообщает "Depo.Днепр".

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"Это результат молитвы пьяного человека, который захотел помолиться Богу, а это претензии к Богу", - написал священник.

Мужчину за пять минут задержали полицейские.

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