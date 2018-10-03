В Днепре пьяный мужчина "имел претензии к Богу" и начал крушить все в храме

В Днепре пьяный мужчина крушил культовый инвентарь в церкви Киевского патриархата.

Об этом в Фейсбуке написал настоятель Свято-Духовского храма Ярослав Малерик, сообщает "Depo.Днепр".

"Это результат молитвы пьяного человека, который захотел помолиться Богу, а это претензии к Богу", - написал священник.

Мужчину за пять минут задержали полицейские.