На Международном фестивале православного кино «Покров» в Киеве представят 70 киноработ

XVI Международный фестиваль православного кино «Покров» пройдет уже на следующей неделе, с 8 по 11 октября, в Киеве.

О том, что ждет зрителей фестиваля в этом году, сайту «Фома в Украине» рассказал генеральный директор «Покрова» протоиерей Александр Акулов.

Всего в оргкомитет фестиваля было прислано около 200 работ. 70 из них прошли отбор и будут показаны в столичном «Доме кино» (ул. Саксаганского, 6).

В этом году зрителей ждет как никогда много короткометражных игровых и анимационных фильмов. Традиционно лучшие ленты будут определены в четырех номинациях: «Анимационное кино», «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино» и «Полнометражное игровое кино». Также будет вручен приз зрительских симпатий.

Открытие фестиваля состоится в Национальной опере Украины и будет посвящено 30-летию возрождения монашеской жизни в Святой Успенской Киево-Печерской лавре, которое обитель отмечает в этом году.

Фильмом открытия станет документальная лента производства телеканала «Интер» «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия». Также будет показан игровой фильм «Ошибка неофита. Великий пост» (Беларусь).

«В этом году приедет как никогда много участников — более 60-ти из семи стран. В том числе — режиссер и продюсер ленты, которая станет фильмом закрытия фестиваля — "Павел, апостол Христа" из США», — поделился отец Александр.

С американскими гостями в один из дней фестиваля состоится творческая встреча, посвященная созданию христианского кино в Голливуде.