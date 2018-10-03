Помещение музея Волынской иконы могут переоборудовать в отель.

Об этом говорится в открытом письме благотворителя Дмитрия Глазунова к председателю Волыньсовета Игоря Палицы, сообщает "Волинь24".

Решением сессии областного совета от 26 сентября 2018 года у музея Волынской иконы отобрали помещение, расположенное по адресу: город Луцк, улица Ярощука, 16, пишет издание.

В письме отмечено, что в 2012 году областной совет передал это помещение под музей Волынской иконы. С 1 декабря 2018 года, после завершения ремонта, на который потрачено свыше 1 миллиона гривен бюджетных средств, помещение готово принять фонды музея для сохранения и реставрации.

"Однако, депутаты решили не развивать сакральное наследие области, а отобрать помещение. Сейчас там планируется гостиница, которую впоследствии можно будет продать - на усмотрение совета. Старожилы припоминают, что подобное с советских времен уже случалось – «дом для приезжих», в котором организовывались помпезные приемы партийных боссов", - пишет Дмитрий Глазунов.

В своем обращении глава благотворительного фонда просит председателя облсовета лично и безотлагательно вмешаться в ситуацию и отменить решение, принятое на сессии.