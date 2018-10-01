Усик рассказал, как получил первый молитвослов и научился молиться

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, почему стал религиозным человеком.

Об этом боксер рассказал в интервью украинскому телеканалу, сообщает "112".

«Когда был маленький, я очень сильно заболел. Очень маленькие шансы давали на выживание. Это говорили маме в больнице, я слышал. Это была 2-сторонняя пневмония, чуть не сгорел.

Слава богу, за год вычухался. К нам в больницу пришел священник, который говорил о правильности жизни, дал мне молитвослов.

Как все дети, мне тогда 8 или 9 лет было, я бегал, суетился, они не понимали — пришел какой-то бородатый дядька с крестом в черной одежде, а я задавал ему вопросы, сказав, что скоро умру.

Он мне такой: «Кто тебе это сказал?». Я говорю, что врачи. Он отвечает: «Бог решает, уйдешь ты или нет». И все. Он мне дал молитвослов, в котором я выучил свою первую молитву — Отче наш», – сказал Усик.