Архитекторам Днепра дали 10 дней, чтобы найти место для нового храма УПЦ КП

В Днепре возведут храм в честь погибших воинов УПЦ КП.

Его проект был утвержден на минувшем градсовете, сообщает "Днепр Вечерний".

Называться он будет «храм в честь иконы Божией Матери «Нерушимая стена». Правда, где именно он разместится, пока неизвестно.

Днепровская епархия УПЦ КП выбрала для храма скверик за памятником Тарасу Шевченко, напротив городского театра украинской драмы - там, где еще недавно стоял фонтан, принадлежавший ранее желдору, сообщает издание.

Но архитекторы забраковали место: оно, на их взгляд, слишком тесное и светское, к тому же, загородит проход и положит конец идее удлинить Театральный бульвар, превратив его в протяженную пешеходную улицу.

В течение десяти дней инициативная группа архитекторов должна найти для храма альтернативное место. Если же нет – он будет возведен на улице Воскресенской, как и планировалось изначально.

Вид храма сильно отличается от привычных канонов. Это два строгих кубических объема с маленькими окошками, соединенные куполом. Модернизованный вариант впервые был одобрен епархией. Внутри разместится мемориал-музей, на втором этаже – терраса, к которой будет вести подъемник. А впереди храма обустроят площадку для проведения праздничных богослужений на улице.

На первом этаже для молитвы смогут разместиться порядка двухсот человек, а вся площадь займет 400 квадратов.

Кубический храм должен появиться в Днепре уже в следующем году.