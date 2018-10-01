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В столичной Национальной филармонии исполнят "Музыкальное Евангелие от Баха"

20:28, 01 октября 2018
Общество
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В столичной Национальной филармонии исполнят "Музыкальное Евангелие от Баха" / facebook.com / Музыкальное Евангелие от.С.Баха, Наталья Сикорская (клавесин)

Об этом сообщает портал "Религия в Украине".

Свой проект комментирует сама Наталья Сикорская: "В клавесинном наследии есть авторы и произведения, к которым всю жизнь приближаешься, возвращаешься, стремишься достичь их высоты и дойти до сути. Среди них произведения С. Баха занимают особое место. Моя нынешняя программа - это воплощение давних мечтаний и попыток, результат многократных подходов, и одновременно вызов и проверка собственной уверенности в своей исполнительской вере, которая ведет меня уже 25 лет".

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