Телеведущий Савик Шустер рассказал, как строил индуистский храм

Известный телеведущий Савик Шустер рассказал, что почти построил индуистский храм в Индии, а потом его смыло наводнение.

Об этом Шустер рассказал в интервью "НВ".

По словам Шустера, место для храма долго выбирал известный индийский астролог, а когда храм был почти готов, его смыло водой во время наводнения.

"Теперь мне нужно вернуться и думать, стоит ли начинать все сначала", - сказал ведущий.