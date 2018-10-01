Телеведущий Савик Шустер рассказал, как строил индуистский храм
19:14, 01 октября 2018Общество
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Савик Шустер / mediananny.com
Известный телеведущий Савик Шустер рассказал, что почти построил индуистский храм в Индии, а потом его смыло наводнение.
Об этом Шустер рассказал в интервью "НВ".
По словам Шустера, место для храма долго выбирал известный индийский астролог, а когда храм был почти готов, его смыло водой во время наводнения.
"Теперь мне нужно вернуться и думать, стоит ли начинать все сначала", - сказал ведущий.
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