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Телеведущий Савик Шустер рассказал, как строил индуистский храм

19:14, 01 октября 2018
Общество
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Савик Шустер / mediananny.com

Об этом Шустер рассказал в интервью "НВ".

По словам Шустера, место для храма долго выбирал известный индийский астролог, а когда храм был почти готов, его смыло водой во время наводнения.

"Теперь мне нужно вернуться и думать, стоит ли начинать все сначала", - сказал ведущий.

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