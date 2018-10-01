На Ровенщине воры анонимно вернули драгоценности, украденные в храме УПЦ КП два года назад

На Ровенщине воры анонимно вернули церковные драгоценности в храм через два года после кражи.

Как сообщает "Все – тобі зрозуміло", в ночь с 26 на 27 сентября 2014 года храм в честь Казанской иконы Божией Матери был ограблен. Преступники вынесли из храма кресты, чашу и немало прочего церковного инвентаря.

Прошло ровно два года. И в ту же ночь, с 26 на 27 сентября, накануне Воздвижения Честного и Животворящего Креста неизвестные снова взяли в руки церковные вещи, чтобы принести их на лестницу местного храма.