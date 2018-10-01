На Ровенщине воры анонимно вернули драгоценности, украденные в храме УПЦ КП два года назад
12:30, 01 октября 2018Общество
1629 0
Воры анонимно вернули церковные драгоценности в храм через два года после кражи / vse.rv.ua
На Ровенщине воры анонимно вернули церковные драгоценности в храм через два года после кражи.
Как сообщает "Все – тобі зрозуміло", в ночь с 26 на 27 сентября 2014 года храм в честь Казанской иконы Божией Матери был ограблен. Преступники вынесли из храма кресты, чашу и немало прочего церковного инвентаря.
Прошло ровно два года. И в ту же ночь, с 26 на 27 сентября, накануне Воздвижения Честного и Животворящего Креста неизвестные снова взяли в руки церковные вещи, чтобы принести их на лестницу местного храма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter