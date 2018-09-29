В Киеве правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Ольгинского собора УПЦ

Вчера, 28 сентября, сотрудники киевской полиции получили информацию о заминировании Ольгинского собора УПЦ на улице Вербицкого. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и специалистов взрывотехнической службы.

Отмечается, что в результате проверки здания и прилегающей территории взрывоопасные предметы не обнаружили.Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Данную информацию подтвердил настоятель собора во имя равноапостольной великой княгини Ольги протоиерей Всеволод Рыбчинский. Священник отметил, что полиция прибыла около 11 утра. В то время богослужение уже закончилось, но в храме находились прихожане.

«Людей попросили выйти из церкви и других зданий, находящихся на территории. Правоохранители вместе со взрывотехниками провели проверку. Вместе с ними постоянно находились два священника, которые несут послушание в соборе. После того, как ничего не было обнаружено, людям разрешили вернуться в храм и помещения», — рассказал отец Всеволод. По его словам, никаких угроз в адрес собора ранее не поступало.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Им оказался 30-летний безработный киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителя задержали.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ст. 259 Уголовного кодекса Украины).