В Кропивницком отпели погибшего военнослужащего
23:02, 28 сентября 2018Общество
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В Кропивницком священник УПЦ отпел погибшего военнослужащего / orthodox-kr.org.ua
В Кропивницком 28 сентября состоялось отпевание погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Олега Примина.
По просьбе близких погибшего воина чин отпевания совершил протоиерей Николай Чепура, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.
Похоронили военного на Лелековском кладбище.
Боец погиб от сквозного пулевого ранения головы в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области.
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