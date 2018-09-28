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В Кропивницком отпели погибшего военнослужащего

23:02, 28 сентября 2018
Общество
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В Кропивницком священник УПЦ отпел погибшего военнослужащего / orthodox-kr.org.ua

В Кропивницком 28 сентября состоялось отпевание погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Олега Примина.

По просьбе близких погибшего воина чин отпевания совершил протоиерей Николай Чепура, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

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Похоронили военного на Лелековском кладбище.

Боец погиб от сквозного пулевого ранения головы в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области.

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