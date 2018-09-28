В Кропивницком отпели погибшего военнослужащего

В Кропивницком 28 сентября состоялось отпевание погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Олега Примина. По просьбе близких погибшего воина чин отпевания совершил протоиерей Николай Чепура, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ. Похоронили военного на Лелековском кладбище. Боец погиб от сквозного пулевого ранения головы в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области.

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