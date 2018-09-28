В Херсоне мужчина в церкви избил женщину и отобрал у нее 30 гривен

В Херсоне в полицию обратилась 61-летняя женщина, которая рассказала, что была в церкви, когда туда зашел мужчина, начал ее избивать, отобрал 30 гривен и убежал.

Потерпевшая запомнила его приметы и сообщила полицейским, сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Работники Херсонского отдела полиции установили личность злоумышленника, которым оказался 46-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления. Предварительно установлено, что на момент совершения грабежа мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж» (наказывается лишением свободы от четырех до шести лет).