Фестиваль «Золотой лев» во Львове начнется уличным представлением Папы Кароля Войтылы «Иов»

Уличное представление «Иов» на площади перед Оперным театром во Львове 29 октября откроет Международный театральный фестиваль «Золотой лев-2018», участие в котором примут театры из разных стран мира.

Об этом сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на І-pro.kiev.ua.

Легендарный спектакль «Иов» Кароля Войтылы (будущего Папы Римского) в постановке Ярослава Федоришина состоится для всех желающих под открытым небом. После приветственных слов приглашенных гостей и слов режиссера Ярослава Федоришина начнется игра актеров Львовского академического духовного театра «Воскресение».

Сюжет пьесы считают вечным, потому что он является библейским. Она создана по тексту Ветхого Завета, а именно - об Иове, теряя самое дорогое, продолжает верить, доверять Богу, ищет смысл человеческого бытия через философские размышления и переосмысливает собственную судьбу.

«Спектакль объездил много стран и имел большой успех. Тема Иова не оставляет никого равнодушным», — отмечает директор театра «Воскресение» Ярослав Федоришин.

К особенностям постановки относят спецэффекты, которые помогают ярко подчеркнуть заостренные моменты и кульминацию сюжета. Возможности использовать их даже на генеральной репетиции нет, только для выступления перед зрителями. Механические спецэффекты применят в моменты, когда нужен будет огонь и будут валиться дома.

Билеты в любой другой день имеют высокую стоимость, но в субботу, 29 сентября, театр сделает подарок для фестиваля и покажет ее бесплатно. В случае непогоды мероприятие перенесут на следующий день.

Как уточнил Ярослав Федоришин, в спектакле задействовано 10 актеров, и длится он один час.