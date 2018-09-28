В Софии Киевской нашли захоронения X века

На территории Софийского собора в апреле образовался провал

В апреле 2018 года на территории Софийского собора образовался провал, а в июле начались первые спелео археологические исследования.

Группа археологов национального заповедника «София Киевская», состоящая из трех человек, провела исследования. На глубине 2,5 — 3 метра были обнаружены наслоения X-XIX веков. Анализ извлеченных находок дал возможность исследователям реконструировать отдельные исторические этапы развития исследования территории. Об этом сообщает "Информатор".

Самой старой находкой стала бронзовая посохоподобная булавка из женского захоронения X века. Также археологи отметили, что данное захоронение появилось на этом месте еще до построения собора.

Также особый интерес привлек моливдовул (двусторонняя подвесная свинцовая печать, -прим. ред.). Этой печатью члены высокопоставленного духовенства времен Киевской Руси пользовались для скрепления документов. На одной из сторон изображен облик святого Георгия, который был небесным покровителем Ярослава Мудрого. Поэтому существует предположение, что данный предмет мог принадлежать именно ему.

Кроме этого, группа археологов нашла заготовку XI-XII веков, которую использовали для изготовления моливдовулов. Это говорит о том, что их могли изготавливать на территории собора. А XV-XVI датируется еще одна находка — торговая пломба. Именно ее использовали купцы, чтобы опечатывать ткань или другие товаров. Стоит отметить, что еще обнаружили монеты королей Речи Посполитой — Сигизмунда III и Яна II Казимира.

Все находки и артефакты хранятся в музее, который размещен на территории «Софии Киевской».