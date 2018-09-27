Похищенная из Киево-Печерской лавры икона Георгия Победоносца обнаружена при попытке продажи иностранным туристам

Похищенная 27 сентября из Киево-Печерской лавры икона Георгия Победоносца обнаружена в этот же день при попытке продажи иностранным туристам.

Икона святого великомученика Георгия Победоносца была украдена из храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Об этом сообщается на сайте Лавры.

Священнослужители Лавры, обнаружив пропажу, сразу обратились в правоохранительные органы.

"В этот же день украденная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры. Слава Богу, икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", - сказано в сообщении на сайте обители.