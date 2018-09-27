В Коломые открыли выставку иконостасов украинских мастеров

В Национальном музее народного искусства Гуцульщины и Покутья им. Кобринского в Коломые открыли выставку иконостасов, созданных в художественной мастерской сакральных изделий села Перерива, на Коломыйщине.

Художники представили конструктивные детали иконостасов, деревянные резные накладки для престолов, тетрапод, а также фотографии реализованные сакральных проектов. Руководитель этой религиозной мастерской Николай Бирчак, сообщается на сайте музея.

На выставке впервые представлен для осмотра недавно завершенный фрагмент иконостаса – наместного ряда для церкви Рождества Пресвятой Богородицы, заказанный сельской общиной из Нижнего Вербижа, вблизи Коломыи.

"Художественную мастерскую для изготовления сакральных изделий в Перериве создали в 1995 году по инициативе Николая Бирчака. Собственно, творческому труду предшествовало скрупулезное изучение теории этого дела. Нынешний руководитель художественного отделения вместе с коллегами сначала изучали конструкцию иконостасов, особенности их резьбы и все тонкости декоративно-прикладной сферы", - говорится в сообщении.

На протяжении 23 лет творческого труда резчики изготовили более 50 иконостасов для храмов по всей Украине. Каждое изделие изготовлено с учетом особенностей каждого сакрального сооружения. В мастерской работает 10 мастеров, каждый из которых специализируется в плотничестве, резьбе, шлифовке и позолоте.