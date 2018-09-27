Во Львове состоится экуменическая социальная неделя на тему «Молодежь. Вера. Призвание»

В Львове 3-6 октября состоится Всеукраинский общественный форум «ХІ Экуменическая социальная неделя». Тема: «Молодежь. Вера. Призвание», сообщает "CREDO". Организаторы посвящают Неделю молодежи, как движущей силе украинского общества. Участие во всех мероприятиях Форума бесплатное. *Экуменическая социальная неделя (ЭСН) – Всеукраинский общественный форум, который стремится объединить ресурсы общества, власти, социальных организаций, Церквей, СМИ и педагогов вокруг решения актуальных проблем общества, базируясь на общечеловеческих ценностях и Социальной доктрине Церкви, стимулируя экуменический диалог в социальной сфере.

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