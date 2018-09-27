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Во Львове состоится экуменическая социальная неделя на тему «Молодежь. Вера. Призвание»

17:31, 27 сентября 2018
Общество
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Во Львове состоится экуменическая социальная неделя / credo.pro

Тема: «Молодежь. Вера. Призвание», сообщает "CREDO".

Организаторы посвящают Неделю молодежи, как движущей силе украинского общества.

Участие во всех мероприятиях Форума бесплатное.

*Экуменическая социальная неделя (ЭСН) – Всеукраинский общественный форум, который стремится объединить ресурсы общества, власти, социальных организаций, Церквей, СМИ и педагогов вокруг решения актуальных проблем общества, базируясь на общечеловеческих ценностях и Социальной доктрине Церкви, стимулируя экуменический диалог в социальной сфере.

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