Во Львове состоится экуменическая социальная неделя на тему «Молодежь. Вера. Призвание»
17:31, 27 сентября 2018Общество
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Во Львове состоится экуменическая социальная неделя / credo.pro
В Львове 3-6 октября состоится Всеукраинский общественный форум «ХІ Экуменическая социальная неделя».
Тема: «Молодежь. Вера. Призвание», сообщает "CREDO".
Организаторы посвящают Неделю молодежи, как движущей силе украинского общества.
Участие во всех мероприятиях Форума бесплатное.
*Экуменическая социальная неделя (ЭСН) – Всеукраинский общественный форум, который стремится объединить ресурсы общества, власти, социальных организаций, Церквей, СМИ и педагогов вокруг решения актуальных проблем общества, базируясь на общечеловеческих ценностях и Социальной доктрине Церкви, стимулируя экуменический диалог в социальной сфере.
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