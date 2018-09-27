В Киево-Печерской лавре украли икону святого Георгия Победоносца

В Киево-Печерской лавре 26 сентября украли икону святого Георгия Победоносца.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Печерского райуправления полиции Киева, передает "ДС" со ссылкой Украинскую правду.

"К нам поступило сообщение (об исчезновении иконы). Начато уголовное производство по части первой статьи 185 Уголовного кодекса, кража", - рассказали в пресс-службе.

В данный момент полиция устанавливает причастных к преступлению лиц, проводятся следственные действия. Правоохранители не смогли сказать стоимости похищенной иконы.

Похитителя зафиксировали камеры видеонаблюдения.