В Киево-Печерской лавре украли икону святого Георгия Победоносца
13:12, 27 сентября 2018Общество
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Фото из открытых источников
В Киево-Печерской лавре 26 сентября украли икону святого Георгия Победоносца.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Печерского райуправления полиции Киева, передает "ДС" со ссылкой Украинскую правду.
"К нам поступило сообщение (об исчезновении иконы). Начато уголовное производство по части первой статьи 185 Уголовного кодекса, кража", - рассказали в пресс-службе.
В данный момент полиция устанавливает причастных к преступлению лиц, проводятся следственные действия. Правоохранители не смогли сказать стоимости похищенной иконы.
Похитителя зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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