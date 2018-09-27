На Тернопольщине в ДТП погиб священник и две женщины

Около трех часов ночи 25 сентября, вблизи села Черный Лес, чтна Тернопольщине, столкнулись автомобили марки “ВАЗ-2106” и “Фольксваген Поло”.

В результате столкновения погибли водитель ВАЗа - 58-летний священник из Кременецкого района и две его пассажирки, сообщает “Терноград”.

По информации полиции, аварию спровоцировал водитель ВАЗа, который выехал на полосу встречного движения.

В салоне “Фольксвагена” в момент аварии находилась семья из Хмельниччина – муж, жена и их 17-летняя дочь. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу. Угроз для жизни нет.