В Ужгороде отказались переименовывать улицу Грибоедова на Почаевскую или Афонскую

В Ужгородском городском совете 26 сентября прошли общественные слушания по переименованию улицы Александра Грибоедова на улицу Почаевскую.

Об этом сообщает uzhgorod.net.ua со ссылкой на отдел информационной работы Ужгородского городского совета.

Как отметил председательствующий – начальник управления градостроительства и архитектуры Олег Боршовский, в городской совет поступило обращение председателя религиозной общины, которое подписали 107 ужгородцев, с просьбой о переименовании. Согласно законодательству, объявление было размещено на официальном сайте Ужгородского городского совета, в газете «Ужгород», с 25 июля до 25 сентября продолжались общественные обсуждения этого предложения.

За эти два месяца в городской совет поступили два обращения: одно – с предложением присвоить улице Александра Грибоедова имя Иосифа Штелихи, другое – от того же председателя религиозной общины с предложением переименовать улицу на Афонскую.

На слушаниях выступил главный врач Ужгородской городской клинической больницы Иван Курах, который, в частности, отметил, что говорит от коллективов 5 медицинских учреждений, которые расположены на улице Александра Грибоедова. Если переименовать улицу, то теряют силу все имеющиеся лицензии: на медицинскую практику и использование наркотических средств, необходимых, в том числе, для проведения операций. Поэтому Иван Курах попросил не переименовывать улицу.

Во время голосования большинство присутствующих на слушаниях проголосовали против переименования улицы Александра Грибоедова.