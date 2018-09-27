В Кривом Рогу устанавливают самый высокий в Украине памятник князю Владимиру

Памятник святому князю Владимиру Великому устанавливают в Кривом Рогу на месте демонтированного памятника советскому деятелю Артему (Сергееву).

Бронзовый памятник Владимиру будет самым высоким в Украине, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Racurs.ua.

Торжественное открытие памятника запланировано на 27 сентября. В этот по церковному календарю - Воздвижения Креста Господня.

На площади Александра Поля ранее находился памятник Артему (Федор Сергеев), который был советским партийным деятелем, основателем Донецко-Криворожской Советской Республики, которую пытался отторгнуть от Украины. В 1918—1919 годах боролся против государственных органов Украинской народной республики.

Памятник ему демонтировали в прошлые годы.

В эти дни в городе продолжались подготовительные работы к открытию нового памятника святому князю Владимиру, крестителю Киевской Руси. Среди самых известных в Украине монументов князя Владимира криворожский станет самым высоким. Восьмиметровую скульптуру отлили из бронзы. Постамент для памятника составляет 14 м, а общая высота памятника равна 22 м.

Кроме того, в городе с недавних пор есть улица Владимира Великого (бывшая — Мелешкина). Теперь она будет начинаться именно с памятника крестителю Руси.