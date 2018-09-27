У детей, получивших религиозное воспитание, крепче нервы и здоровье – исследование

Научное исследование доказало преимущества религиозного воспитания - дети вырастают более здоровыми, уравновешенными и благополучными.

Данные исследования, опубликованные в американском журнале «Эпидемиология», показывают, что дети, выросшие в условиях религиозного воспитания и обучения, обладают более крепким психическим и физическим здоровьем, и заложенная в юности база здоровья способствует его сохранению с возрастом, сообщает World Religion News.

Научная статья под заглавием «Связь религиозного воспитания с последующим состоянием здоровья и самочувствия от подросткового до начального взрослого возраста: анализ и общие выводы» была подготовлена группой исследователей в соавторстве с учеными Школы общественного здоровья имени Т.Н. Хана при Гарвардском университете.

Выводы научной статьи свидетельствуют о том, что дети и молодые люди, с юных лет вовлеченные в систематические духовные занятия, богословскую и богослужебную деятельность, гораздо меньше подвержены рискам употребления наркотиков и осложнениям, а также рискам психических и физических заболеваний в дальнейшей жизни – как минимум до 30 лет.

Статистические данные многолетнего исследования были обработаны соответствующими программными средствами. Размер подборок варьировал от 5681 до 7458 респондентов, при этом средний возраст респондентов составил 14.74 лет.

Показатели здоровья респондентов обобщались для различных групп – выделяемых, в том числе, по частоте посещения церковных служб – от нулевой до еженедельной посещаемости. Оказалось, что посещаемость находится в прямой связи с оценками здоровья и качества жизни. В числе других положительных эффектов высокой религиозности указывается более крепкий характер, низкая подверженность употреблению наркотиков, резкое снижение показателя ранних беспорядочных половых связей, а также снижение числа сексуальных партнеров в течение жизни – что говорит о высоком целомудрии, крепких духовно-моральных устоях и верности в религиозных группах.