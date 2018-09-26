Представители ОБСЕ ознакомились с религиозной ситуацией на Тернопольщине

В городе Кременец состоялась встреча священников с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) реализует разного рода проекты, направленные на развитие и укрепление демократических институтов в Украине. Служба внутреннего надзора ОБСЕ начала независимое оценивание тематического портфеля проектов БДИПЧ в области свободы религии или убеждений, сообщает "Православне Тернопілля".

Оценивание охватывает мероприятия, которые являются достаточно важными составляющими работы в сфере свободы религии или убеждений, в том числе проекты, реализованные в Украине.

Для того чтобы узнать мнение участников об этих мерах, Служба внутреннего надзора (СВН) осуществила визит в Украину. Делегацию возглавила руководитель отдела оценки, заместитель директора СВН Барбара Торглер вместе с сотрудницей по вопросам оценивания СВН Зозан Кайя Асфауг и консультанткой Минэ Илдирим.

Священник отец Виталий Гурев (с. Кинаховцы) и отец Георгий Прокопчук (с. Большие Млынивци) имели возможность пообщаться с БДИПЧ. Во время встречи духовенство обсудили свои мнения относительно деятельности БДИПЧ с группой по оценке. Также рассмотрели вопрос относительно последних событий, которые произошли в селах, где были захвачены храмы. Духовенство выразило благодарность за возможность пообщаться с представителями Службы внутреннего надзора ОБСЕ и надеются, что такие встречи принесут плодотворные результаты.