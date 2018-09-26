В деле о жестоком убийстве сторожа церкви УПЦ в Мелитополе появились новые подробности

Правоохранители продолжают расследовать жесткое преступление, которое в начале лета случилось в церкви св. Пантелеймона. Тогда двое преступников до смерти избили церковного сторожа. Оказывается, в тот день на «дело» собирались трое мужчин. Один из них в последний момент одумался и сбежал с места происшествия.

Ныне, этот мужчина проходит свидетелем по делу, сообщает местный портал ria-m.tv.

На допросе он рассказал следователю, как разворачивались события в тот вечер. По словам свидетеля, 18 июня он находился около магазина «Брусничка», расположенного на бульваре 30-лет Победы, где познакомился с мужчиной. Они разговорились, и новый знакомый предложил ему выпить. А затем они отправились к отцу нового знакомого, который работал в психдиспансере.

На обратной дороге, они завели знакомство с еще одним мужчиной и стали думать, где раздобыть спиртное. Тогда, последний предложил заработать легких денег – ограбить церковь. Все согласились с его предложением и отправились на «дело». По дороге к церкви, двое ранее судимых мужчин принялись избивать свидетеля, мол, для того, чтобы «отработать удары». Когда же компания добралась до места, свидетель вдруг передумал грабить церковь и сбежал с места происшествия.

Он сразу же стал звонить на «102», но из-за сильного алкогольного опьянения, не смог внятно объяснить патрульным, где совершается преступление. Правоохранители так и не обнаружили места случившегося. О произошедшем они узнали лишь утром, когда настоятель церкви обнаружил тело сторожа. К сожалению, к тому моменту мужчина скончался.

На следующий день правоохранители задержали преступников, двоих ранее судимых мужчин 30 и 36 лет. У них были обнаружены планшет, велосипед и инструменты, которые теперь проходят в деле в качестве вещдоков.