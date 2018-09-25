На Николаевщине восстановят храм XVIII века, который сгорел во время пожара

В селе Большая Горожанна Николаевского района восстановят церковь XVIII века, которая сгорела во время пожара.

Рабочую встречу по восстановлению церкви в селе Большая Горожанна провели первый заместитель председателя Николаевской райгосадминистрации Ярослав Лукомский совместно с председателем районного совета Тарасом Зубрицким, сообщает ИА ZIK.

По итогам совещания принято решение обратиться к районному совету с просьбой выделить средства на изготовление проектно-сметной документации на восстановление храма.

5 августа в селе Большая Горожанна сгорела церковь XVIII века. Пожар уничтожил церковный инвентарь и имущество на площади 90 кв. м, три купола и деревянные перегородки на площади 50 кв. м, а также повредил внутренние деревянные стены на площади 125 кв. м.

Церковь «Введение в Храм Пресвятой Богородицы» была памятником архитектуры местного значения. Ее построили в 1798 году.