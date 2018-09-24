Во Львове возле храма УГКЦ умер мужчина

Во Львове возле храма Ольги и Елизаветы УГКЦ умер мужчина.

Вблизи площади Кропивницкого стало плохо 60-летнему мужчине. Прохожие вызвали для него скорую помощь, однако она не успела спасти львовянина. Об этом на своей социальной страничке сообщил Игорь Зинкевич, депутат Львовского городского совета, пишет "Вголос".

«Ул. Степана Бандеры – ул. Городоцкая (вход в Костел). Человеку стало плохо. Скорая помощь прибыла, но, к сожалению, не смогла спасти, мужчина умер (60 лет)».

Инцидент произошел около 11 часов. В отделе коммуникации Львовской полиции смерть пожилого мужчины пока не комментируют.