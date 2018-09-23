Одесситы возмущены строительством часовни УПЦ КП на на территории школы

Православную часовню пытался построить на территории одесской школы №275 «Надежда», что на Архитекторской улице, директор этого учебного заведения Теодор Оробец, который также является секретарем епархии УПЦ Киевского патриархата.

Родители «Надежды» рассказали «Думской», что часовню педагог в рясе заложил еще в мае. Строительство должны были вести на деньги некоего спонсора. Одесситы возмутились столь грубому нарушению конституционной нормы об отделении церкви от государства и школы и обратились в муниципальный департамент образования и науки, ГАСК и прокуратуру.

После вмешательства чиновников подготовка к строительству на некоторое время прекратилась, но в середине июля на территории учебно-воспитательного комплекса неожиданно вырос восьмигранный фундамент, а потом и двухэтажное деревянное здание характерной формы. В школу снова вызвали инспекторов ГАСК, которые констатировали, что строительство ведется без разрешительной документации, без проекта. В итоге стройку остановили.

Сам Оробец заявил, что строит не часовню, а "беседку, только двухэтажную".

«Там была раньше детская беседка и будет нормальная детская беседка, а заявления о часовне — это бред обиженной матери ученика», — заявил «Думской» Теодор Оробец.

Издание сообщает, что на данный момент строение переделывают — снимают второй этаж и убирают стены.

«На этом месте будет беседка. Нормальная, открытая и соответствующая нормам. Проект директор сначала согласует с родителями, ГАСКом и пожарными», — прокомментировала ситуацию директор департамента образования Елена Буйневич.