Ивано-Франковский облсовет рекомендовал школам начинать неделю с гимна и молитвы

Вчера, 21 сентября, в Ивано-Франковске началась 23-я сессия областного совета. В повестке дня более 60 вопросов.

Среди прочего, депутаты рассмотрели вопрос «О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи», информирует корреспондент "Блиц-Инфо".

Как отметил депутат-свободовец Василий Сенатович, этим решением облсовет рекомендует руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна и минуты молчания в память о погибших за независимость и целостность Украины. По словам депутата, подобное решение уже принимали в других областях.

Коллега Сенатович по фракции Оксана Тебешевская такое предложение поддержала, но предложила изменить название проекта решения на "О выполнении государственного гимна Украины перед началом занятий в учебных заведениях области".

Еще один "свободовец" Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом об обязательном уроке "Христианской этики в школах". "Минобразования во главе с Гриневич предлагает отменить христианскую этику в школах. Мол, равняемся на Европу. Но мы видим, что сейчас происходит в Европе. Они теряют национальную идентичность из-за таких реформ", - считает Попович.

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч отметил, что замечания касаются образования, а не национально-патриотического воспитания, поэтому лучше вынести такое предложение отдельным проектом решения на сессию.

Попович с таким предложением согласился, но предложил добавить к решению пункт о совместном выполнении молитвы перед началом занятий.

В итоге депутаты поддержали и предложение Тебешевской, и Поповича о совместной молитве.