В Кропивницком построят собор УПЦ КП высотой 33 метра

Городской архитектурно-градостроительный совет Кропивницкого предварительно согласовал предпроектное предложение Кафедрального храма Украинской православной церкви Киевского патриархата на Крепостных валах.

Об этом сообщили на официальном сайте горсовета Кропивницкого.

С общим видом будущего главного Собора УПЦ КП познакомил членов совета автор проекта – архитектор Григорий Литвин.

По его словам, храм будет спроектирован стилизованным под украинское барокко. Высота Собора будет достигать 33 метров, a главный вход будет оборудован со стороны улицы Ушакова. На территории Крепостных валов участники АТО установили краеугольный камень будущего храма. К весне 2019 планируют согласовать все вопросы с документацией и начать строительство.

Процедура проектирования и строительства осложнена тем, что территория Мемориального комплекса «Крепостные валы» в Кропивницком является Памятником культуры Национального значения и согласования на возведение Собора в этом месте должно предоставить Министерство культуры Украины.