На Волыни священники УПЦ отпели погибшего в АТО военнослужащего
Волыняне 18 сентября прощались с погибшим воином, который 4 года считался пропавшим без вести.
Отпевание и чин погребения над Юрием Лавренчуком совершил настоятель общины в родном селе погибшего протоиерей Петр Бугайчук, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Перед погребением попрощались с воином в его родном селе Староселье.
После этого процессия с телом воина отправилась в областной центр. На Театральной площади Луцка состоялась гражданская панихида, в которой приняли участие клирики Луцкого городского благочиния Волынской епархии УПЦ. Похоронили погибшего рядом с воинами-побратимами на Аллее Героев на кладбище в Гаразджи.
Начиная с августа 2014 года, воин считался пропавшим без вести, его судьба была неизвестной. Однако недавно родственников Юрия известили о том, что его останки идентифицированы: в ноябре 2015 года тело бойца похоронили на Донбассе.
Жена Юрия обратилась в исполком Луцкого городского совета, чтобы достойно похоронить воина на кладбище в селе Гаразджа Луцкого района.