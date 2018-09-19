В религиозных семьях дети более счастливы, чем остальные - исследование

Дети, родители которых воспитывали их в атмосфере религиозности, в зрелом возрасте оказываются более счастливыми, чем их сверстники из нерелигиозных семей.

К такому выводу пришла группа американских ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, статья которых опубликована в American Journal of Epidemiology, сообщает Islam-today.

Как оказалось, религиозные практики оказывают значительное влияние на социальные и психологические аспекты жизни человека. Чтобы определить, как именно религиозность влияет на качество жизни, в 1999 году эксперты опросили 16882 детей, средний возраст которых составил 14 лет.

Дети рассказали о своей расовой принадлежности, образовании, доходах семьи, здоровье матери, вероисповедании и степени религиозности в семье и окружении, а также о том, как часто они посещают религиозные службы и совершают молитвы.

Затем с участниками опроса связались в 2007, 2010 и 2013 годах и попросили предоставить информацию о здоровье, как физическом, так и ментальном.

Респонденты, в частности, рассказали о том, как часто им приходится сталкиваться с депрессией и тревожными расстройствами, о наличии венерических заболеваний, курении, употреблении алкоголя и наркотиков, а также о степени удовлетворенности своей жизнью, самооценке и т.п.

В результате выяснилось, что люди, выросшие в религиозных семьях, в среднем на 18% счастливее выходцев из нерелигиозных семей. Кроме того, те, кого воспитывали в атмосфере религиозности, реже курили, употребляли наркотики и имели заболевания, передающиеся половым путем.