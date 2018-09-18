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На Тернопольщине из храма похитили пожертвования и Евангелие

16:45, 18 сентября 2018
Общество
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На Тернопольщине обокрали храм / tp.npu.gov.ua

О преступлении в Збаражское отделение полиции сообщил священник, сообщается на сайте Национальной полиции.

Священник заявил, что в ночь с 14 на 15 сентября в помещение церкви Казанской иконы Божией Матери.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа. По словам начальника Збаражского отделения полиции Виталия Присяжнюка, злоумышленник проник в помещение, разбив окно. По предварительным данным, он похитил деньги из ящика пожертвований, а также Евангелие и церковный инвентарь. Он пытался открыть сейф, однако это ему не удалось.

На момент кражи, говорит Виталий Присяжнюк, церковь не была оборудована сигнализацией и камерами видеонаблюдения, а прилегающая территория в ночное время суток не освещается.

С места преступления изъяли вещественные доказательства. Установили правоохранители и личность подозреваемого. Его задержали оперативники на территории Ровенской области.

Злоумышленник пытался сбыть товар на рынке в городе Дубно. Его на момент торгов заметил ветеран органов внутренних дел.

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