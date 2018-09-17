Во Львове начинает работу Школа религиозного фриланса

Завтра, 18 сентября, в малом сессионном зале Львовского городского совета состоится первая лекция «Журналистика: специфика профессии и ее информационные потоки».

Проект является некоммерческим, а исключительно волонтерским, сообщает пресс-служба ЛГС.

Слушатели Школы будут иметь возможность опубликовать свои материалы на сайт «Духовное величие Львова» и сотрудничать с ресурсом как автор. Обучение будет проходить с сентября до декабря. В течение этого времени участники Школы не только будут слушать лекции журналистов ресурса, но также планируются интересные встречи, дискуссии, практические журналистские мастерские.

«Цель нашего проекта — найти для своего ресурса интересных и нестандартных авторов, которые бы также жили религиозной проблематикой нашего города и имели смелость сказать свое слово общине Львова», — отметила лектор Школы религиозного фриланса, доцент факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Юлиана Лавриш.

Подробнее о том, как можно приобщиться к Школе, здесь.