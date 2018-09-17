Во Львове более 400 детей были эвакуированы на территорию церкви из-за запаха газа в школе

Во Львове более 400 детей были эвакуированы на территорию церкви.

По информации пресс-службы Львовского городского совета, сегодня эвакуировали детей из школы № 77 с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности, которая расположена на улице Ивана Выговского, 7-А.

По заключению газовой службы, которая выехала на место происшествия, на территории гаражей, граничащих со школой, неизвестные лица, вероятно, слили конденсат из газового баллона. На месте работали спасатели для ликвидации последствий.

«Сегодня, в 09.00 час. резкий запах газа распространился на территории школы и в помещении фойе. 437 детей, которые присутствовали в школе, были эвакуированы на территорию церкви. По вызову ответственного ЦС в школе на территории работали аварийная служба газа, ГСЧС и полиция.

Работниками аварийной службы газа обнаружено место разлива сжиженного газа из баллона на территории гаражей, которые находятся рядом.

ГСЧС локализовали и обезвредили источник запаха. В настоящее время запах рассеивается, помещение школы проветривают и дезинфицируют.

Жизни детей и персонала школы ничего не угрожает", — отмечает руководство школы.