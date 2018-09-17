Для расшифровки надписей в Софии Киевской исследователи используют искусственный интеллект

Исследователи из Национального технического университета и Школы науки и технологии Университета Хучжоу использовали методику, которая предусматривает применение машинного обучения для исследования некоторых древних надписей в Софийском соборе в Киеве.

Как сообщает "Глобал Аналитик" со ссылкой на iflscience.com, использовав свыше 4 тысяч изображений из 34 глифов, команда обучила нейронную сеть изучать и распознавать буквы. Ученые утверждают, что подбор конкретных символов был точным на 99%.

«Исследователи сосредотачивали основную часть своих усилий на глаголицы и кириллицы – двух алфавитах, которые широко использовались в восточнославянских визуальных текстах», – отметил Кайл Виггерс для Venture Beat, который впервые опубликовал эту информацию.

«Археологи нашли глифы – некоторые датируются XI веком – в Софийском соборе в Украине. На сегодня было обнаружено и изучено около 7 тысяч», – пишет он.

В соборе было найдено 300 фрагментов средневекового граффити, в которых приводятся некоторые мнения местных жителей того времени. К ним относятся «надежды молодой женщины привлечь молодого мужа, осуждение воров и рисунки котов».

Для подготовки алгоритма машинного обучения команда использовала как свой собственный набор данных, так и то, что называется notMNIST и представляет собой базу данных шрифтов и глифов. Редактируя изображения так, чтобы они были правильным, команда передавала данные своего алгоритма.

Используя эту модель, команда надеется больше узнать о граффити, в частности, когда они были созданы и их значение. Исследователи также хотят поделиться базой данных глифов, которая будет открыта для общего использования.