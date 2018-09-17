В Умани хасиды подожгли крест

В Умани произошло столкновение между религиозными евреями и местными гражданами.

Как сообщает проект "Еврейские новости", когда евреи-хасиды отправились на берег реки Каменка для совершения традиционного для праздника Рош а-Шана обряда «Ташлих», один из них поджёг деревянный крест. Перед этим произошла драка между ультраортодоксами и жителями города.

Правонарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, заснятый инцидент сразу же получил распространение в социальных сетях, вызвав бурю антисемитских комментариев.

Глава еврейской общины Умани осудил инцидент: "Это преступный акт, несовместимый с иудаизмом и являющийся осквернением имени Всевышнего".

Израильский посол в Украине Элиав Белоцерковский также подверг происшествие жесткой критике и официально принёс извинения от имени хасидов. Израильская и украинская полиция ведут расследование с целью установления личности поджигателя.