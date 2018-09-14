В Киеве неизвестные в балаклавах атаковали недостроенный баптистский храм

Сегодня, 14 сентября, во второй половине дня произошел очередной налет неизвестных в масках на лицах на недостроенный баптистский храм "Мира, любви и единства" в Печерском районе столицы.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, пастор Владимир Кунец сам позвонил в полицию и попросил защиты потому как на территорию стройплощадки, расположенной по улице Мичурина ворвались неизвестные молодчики в балаклавах и принялись строить баррикады, обустраивая некое подобие импровизированных оборонительных сооружений.

Полиция выслала туда несколько нарядов для разбирательств и охраны общественного порядка. Пока что до драк не дошло, однако старый конфликт снова разгорается с новой силой.

"Страна" ранее писала, что предметом спора представителей протестантских общин выступает недостроенное культовое сооружение в Киеве, которое отлично видно проезжающим по бульвару Дружбы народов.

Храм "Мира, любви и единства", расположившийся возле смотровой площадки постамента "Родина-мать", рассорил многолетних сподвижников-баптистов, "имеющих влиятельное лобби во власти", пишет издание.