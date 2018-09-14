Выпускники духовных школ могут получить государственное признание дипломов

Правительство продлило срок, в который полученные дипломы о высшем духовном образовании могут быть рассмотрены и признаны до 1 сентября.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Учебный комитет при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

Кроме того, Учебный комитет информирует, что в течение 2017-2018 гг. в постановление Кабинета Министров Украины «О государственном признании документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями» от 19 августа 2015 № 652 и приказ Министерства образования и науки Украины «Некоторые вопросы государственного признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях» от 08.04.2016 № 381, которые определяют порядок государственного признания соответствующих документов, был внесен ряд изменений.

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